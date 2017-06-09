Irak’ta Canlı Bomba Saldırısı: 20 Ölü
Irak’ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi.
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Irak’ın Babil’e (Hille) bağlı Miseyyeb ilçesindeki Büyük Miseyyeb Çarşısı’nda canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 20 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.
Öte yandan, Bağdat’ın güneyinde de devriye görevi yapan polis ekibi hedef alındı. Bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin de yaralandığı bildirildi.
Irak’ın güneyindeki Kerbela’da sabah saatlerinde meydana gelen canlı bomba saldırısında da 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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