Irak’ta Canlı Bomba Saldırısı: 17 Ölü

Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, Irak’ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde bir canlı bomba eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu çoğu sivil 17 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda ölenler arasında Asya televizyon kanalının muhabiri Suheyb el-Hiti ile 4 askerin bulunduğunu aktaran el-Muhammedi, yaralılar arasında ise el-Camiiyye televizyonunda kameraman olarak görev yapan Vemıd ed-Delimi ile 4 askerin yer aldığını ifade etti.

el-Muhammedi, durumu ağır yaralıların er-Ramadi Hastanesi’ne, diğerlerinin ise Bağdat’taki farklı hastanelere nakledildiği bilgisini verdi.