Irak’ta ABD’ye Ait Askeri Üsse Bombalı Saldırı
Irak’ta Erbil’in Mahmur ilçesinde bulunan ABD’ye ait askeri üsse IŞİD tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendiği bildirildi.
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Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nda görevli Yüzbaşı Suphan Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada IŞİD mensubu 3 canlı bomba eylemcisinin Irak’ta Erbil’in Mahmur ilçesinde bulunan ABD’ye ait askeri üssün önünde canlı bomba saldırısı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Suphan, üssü koruyan askerlerin karşılık vermesi üzerine eylemcilerden birinin üzerindeki bombayı patlattığını, diğer eylemcilerin ise askerlerce “etkisiz hâle getirildiğini” kaydetti.
ABD’li askerlerin kayıplarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Mahmur’daki ABD üssü, Musul’a yönelik operasyon kapsamında 2016 yılında kurulmuştu.
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