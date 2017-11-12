Irak'ta 7,2 Büyüklüğünde Deprem
Irak'ta, İran sınırına yakın Halepçe kentinin güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem Türkiye'de de hissedildi
Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hissedildi.
Bu arada Cizre Devlet Hastanesi acil servinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
AA
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