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Irak'ta 7,2 Büyüklüğünde Deprem

Irak'ta 7,2 Büyüklüğünde Deprem

​​​​​​​Irak'ta, İran sınırına yakın Halepçe kentinin güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

 

 

 

33,9 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Deprem Türkiye'de de hissedildi

Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hissedildi.

 

 

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve ilçelerinde sarsıntıyı hisseden halkın evlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

Bu arada Cizre Devlet Hastanesi acil servinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

AA

 

 

 

 

  

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