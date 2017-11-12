Irak'ta 7,2 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

33,9 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.