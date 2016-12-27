“Irak’ta 13 Yılda 455 Gazeteci Öldürüldü”

»Ana Sayfa»Irak
27.12.2016 17:25
“Irak’ta 13 Yılda 455 Gazeteci Öldürüldü”
Irak’ta 2003’teki ABD işgalinden bu yana 20’si bu yıl içinde olmak üzere 455 gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Gazeteciler Sendikası tarafından hazırlanan rapora göre, 2016’da çoğu Musul’da IŞİD tarafından olmak üzere 20 gazeteci öldürüldü. Buna göre, Irak’ta 2003’ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 455’e yükseldiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, hukukun olmadığı belirtilen ülkede gazetecilik mesleğinin riskleri ve gazetecilerin güvenliğine yönelik endişelerin sürdüğü vurgulanan raporda, “Irak’ta 2016’da gazetecilik mesleği çok trajediler ve acılar gördü. Gazetecilere yönelik suikast ve ölüm tehditleri devam etti.” ifadelerine yer verildi.

Irak, 2003’teki ABD işgalinden bu yana devam eden kaos ortamı nedeniyle basın mensupları için en tehlikeli ülkelerden biri olarak kabul ediliyor.

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