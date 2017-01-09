“Irak’ta 1 Milyondan Fazla Kadın Dul Kaldı”

»Ana Sayfa»Irak
09.01.2017 16:19
“Irak’ta 1 Milyondan Fazla Kadın Dul Kaldı”
Irak’ta 2016’da eşinden boşanan veya eşi vefat eden kadınların sayısının 1 milyonu aştığı bildirildi.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak’ta 2016’da 878 bin 445 kadının eşinin vefat ettiğini belirtti. Sözcü, bu kadınlardan 203 bininin 14-49 yaş aralığında, 675 bininin ise 50 yaş ve üzerinde olduğunu aktardı.

AA’da yer alan habere göre, ülkede eşinden boşanan kadınların sayısının ise 122 bin 438’e ulaştığını kaydeden Hindavi, “Bunlardan 105 binini 14 ile 49 yaşları arasındaki kadınlar oluşturuyor. 50 yaş ve üzeri boşanan kadın sayısı ise 17 bin 432'ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Hindavi ayrıca 2016 yılına ilişkin söz konusu verilerin, güvenlik nedeniyle saha çalışması yapılamayan Musul, Enbar ve Kerkük’e bağlı Havice ile Salahaddin’e bağlı Beyci ve Şirgat ilçelerini kapsamadığını ifade etti.

Öte yandan AA muhabirine konuşan kadın hakları savunucusu Emel (Umut) Derneği Başkanı Hena Edverd ülkede dul kadın sayısındaki bu artışı, “IŞİD’le mücadele”deki kayıplara bağladı. Edverd, operasyonlarda hayatını kaybeden çok sayıda askerin geride dul eş ve yetimler bıraktığını dile getirdi.

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