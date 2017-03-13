Iraklı Kadın Parlamenterler: Çok Eşlilik Yasası Getirilsin
Irak Parlamentosu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen kutlamada konuşma yapan Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu üyesi Lema Halfi, “Irak’ta dul kadınlarımızın sayısı 2 milyonu geçmiş durumda ve binlerce kadın da IŞİD nedeniyle göçmek zorunda kaldı” ifadelerinde bulundu.
Halfi, IŞİD’in bin 940 kadını kaçırdığını dile getirerek, Irak genelinde kadınların yaşadığı zorluklara değindi.
Iraklı kadın parlamenter bu nedenle erkeklerin birden fazla evlilik yapmasının sağlanması gerektiğini kaydetti.
Bir diğer parlamenter Cemile Ubeydi ise, “Evlilik yapamayan ve yaşı geçen kızlar, eşlerinden boşanan ve farklı sebeplerle eşini kaybeden kadınların toplam sayısı 4 milyonu aşmış durumda. Bu nedenle evli kadınlar diğer kadınlara destek olmalıdır ve eşlerini bir evlilik daha yapması için ikna etmelidir” şeklinde konuştu.
Parlamentodaki kadın parlameterlere ve bütün kadınlara da seslenen Ubeydi, “Sloganımız bir birimizi korumak için, birbirimizi ortak kabul edeceğiz olsun” dedi.
Irak Planlama Bakanlığı 10 Ocak’ta yayımladığı rapora göre, 2016 yılına ait verilerine göre Irak’ta dul kadın sayısı bir milyon 938 bin olduğu belirtilmişti.
Kaynak: Rudaw
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