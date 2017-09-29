Irak'ı Mezhepçilik Felaketine Sürükleyen Maliki’den Felaket Uyarısı

İran ve ABD güdümünde Şii mezhepçiliği yaparak Irak’ı mezhepçilik kaosuna sürükleyen ve Bağdat hükümetini mezhepçi bir diktatörlüğe dönüştüren Eski Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.

Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.