Irak'ı Mezhepçilik Felaketine Sürükleyen Maliki’den Felaket Uyarısı
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu bir an önce iptal etmesini istedi.
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İran ve ABD güdümünde Şii mezhepçiliği yaparak Irak’ı mezhepçilik kaosuna sürükleyen ve Bağdat hükümetini mezhepçi bir diktatörlüğe dönüştüren Eski Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.
Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.
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