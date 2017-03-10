Irak ve Suriye’de İki Binden Fazla İran Askeri Öldürüldü

»Ana Sayfa»İran
10.03.2017 03:58
Irak ve Suriye’de İki Binden Fazla İran Askeri Öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'na bağlı 2 binden fazla milis Suriye ve Irak'taki çatışmalarda öldürüldü.

İran, 2 binden fazla askerinin Suriye ve Irak'taki çatışmalardan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Middle East Monitor'un haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan İran Şehitler ve Gaziler Vakfı Direktörü Muhammed Ali Şahidi "Şu ana kadar 2 bin 100 askerimiz öldü" dedi.

Şahidi, Suriye'de ölen askerlerin uyruklarını ise açıklamadı. İran uzun süredir Afgan ve Pakistanlılara ev ve oturma izni vaadiyle Suriye ve Irak'ta savaştırıyordu.

Sadece Suriye'de İran destekli 60 bin milisin olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'de Daily Mail gazetesinin yayınladığı rapora göre, Suriye iç savaşındaki İran destekli milis sayısının 60 bine ulaştığı belirtilmişti.

Haber 7

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