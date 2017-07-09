Irak Televizyonu: 'Musul'un Tamamı DEAŞ'tan Alındı'

Irak devlet televizyonunun haberinde, "Musul'un tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı." denildi.

Musul kenti, Haziran 2014'te DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti.

Irak ordusu, Şii milisler ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan alınması kapsamında doğu yakasına saldırı başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren saldırıların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden saldırı başlatılmıştı.