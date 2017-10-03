Irak Parlamentosu, Kürt Milletvekillerinin Vekilliğini Askıya Aldı

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan oturuma, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekillerinin katılmasına izin verilmediği açıklandı.

Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, IKBY'de yapılan referandumunda oy kullanan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.