Irak Parlamentosu, Kürt Milletvekillerinin Vekilliğini Askıya Aldı
Irak parlamentosu, tüm Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekillerinin vekilliklerini askıya aldı.
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Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan oturuma, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekillerinin katılmasına izin verilmediği açıklandı.
Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, IKBY'de yapılan referandumunda oy kullanan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.
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