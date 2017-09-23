Irak Parlamentosu, Kerkük Vilayet Meclisini Lağvetmeyi Görüşecek

Irak Parlamentosu'nun, Kerkük vilayet meclisini lağvetmeyi görüşeceği ve bunun için imza toplandığı bildirildi.

Türkmen Milletvekili Casım Muhammed Cafer, "Anayasaya bağlı kalmadığı için Kerkük vilayet meclisinin lağvedilmesi için 124 imza topladık." dedi.

Cafer, parlamentonun pazartesi günkü oturumunda konunun ele alınacağını ifade etti.

Irak meclisi, 14 Eylül'de Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i görevden almıştı.