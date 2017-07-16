Irak Ordusunun Musul Zaferinden Netleşen Kareler!

HAKSÖZ HABER

Örgütün Ortadoğu direktörü Lama Fakih bu tür eylemlerin savaş suçu kapsamına giren suçlar olduğunu söyledi.

Irak ordu sözcüsü General Yahya Resul amaçlarının sivillerin savaş alanından çıkartılıp korunmasını ve rehabilite edilmeye çalışıldıklarını söylese de, İnsan Hakları İzleme Örgütü hiçbir suç işlememiş kadın ve çocukların tutuldukları kampın tipik bir cezalandırma mekanı olduğunu belirtiyorlar.

HRW ayrıca Anbar, Babil, Diyala, Selahaddin ve Ninova eyaletlerinde Irak ordusu ve milislerin çok sayıda insan hakkı ihlaline imza attığını bildiriyor. Bu çevrede HRW 14 ailenin tutulduğu Bartalla kampını ziyaret etti ve bazısı 18 kişiye kadar varan kalabalık ailelerden oluşan bu kampta ailelerin IŞİD mensubu yakınlarından ötürü zorla tutulduklarını, kampta şimdiye kadar çok sayıda kadın ve çocuğun temizlik koşullarının kötülüğünden ötürü can verdiklerini raporladı.

Yine HRW uydu görüntülerinden elde edilen veriler neticesinde Batı Musul’da askeri üniforma içindeki bazı kişilerin bir tutukluyu dövüp yüksek bir yerden aşağıya attıkları ve sonra da ateş ederek öldürdüklerine dair görüntülere de değindi.

Tüm bu iddialara dair açıklamasında Irak ordu sözcüsü ise görüntülerin uydurma olabileceğini, Musul zaferinin gölgelenmeye çalışıldığını vurguladı.