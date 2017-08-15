Irak Ordusu'ndan Telafer'e Hava Bombardımanı

Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki hedeflere 13 saldırı düzenlediğini ifade etti.

Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de IŞİD’e ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu belirtti.

IŞİD, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.