Irak Nuceba Hareketi’nin Komutanı Halep’te Öldürüldü!

İran tarafından desteklenen Irak Nuceba Hareketi’nin saha komutanlarından Abbas Fadıl Şemsevi, Suriye’nin Halep kentinin kırsalında direnişçilerle yaşanan çatışmalarda öldürüldü.

Ayrıca, Irak Nuceba Hareketi, Suriye’de dün yaşanan çatışmalarda 5 üyesinin daha öldüğünü duyurmuştu.

7 Bin Kişi ile Rejimin Yanında

Irak Nuceba Hareketi, Ekrem el-Kabi komutanlığında yaklaşık 7 bin kişilik bir askerî güç ile Suriye’de Beşşar Esed güçlerine destek oluyor.

Grubun Irak’taki diğer Şii silahlı gruplar gibi mezhepsel söylemlerle ve bağlı oldukları ideolojik temeller için savaştığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News