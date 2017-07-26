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Irak Nuceba Hareketi’nin Komutanı Halep’te Öldürüldü!

Irak Nuceba Hareketi’nin Komutanı Halep’te Öldürüldü!

Irak Nuceba Hareketi’nin saha komutanlarından Abbas Fadıl Şemsevi, Halep’in kırsalında direnişçilerle yaşanan çatışmada öldü.

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İran tarafından desteklenen Irak Nuceba Hareketi’nin saha komutanlarından Abbas Fadıl Şemsevi, Suriye’nin Halep kentinin kırsalında direnişçilerle yaşanan çatışmalarda öldürüldü.

Ayrıca, Irak Nuceba Hareketi, Suriye’de dün yaşanan çatışmalarda 5 üyesinin daha öldüğünü duyurmuştu.

7 Bin Kişi ile Rejimin Yanında

Irak Nuceba Hareketi, Ekrem el-Kabi komutanlığında yaklaşık 7 bin kişilik bir askerî güç ile Suriye’de Beşşar Esed güçlerine destek oluyor.

Grubun Irak’taki diğer Şii silahlı gruplar gibi mezhepsel söylemlerle ve bağlı oldukları ideolojik temeller için savaştığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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