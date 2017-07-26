Irak Nuceba Hareketi’nin Komutanı Halep’te Öldürüldü!
Irak Nuceba Hareketi’nin saha komutanlarından Abbas Fadıl Şemsevi, Halep’in kırsalında direnişçilerle yaşanan çatışmada öldü.
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İran tarafından desteklenen Irak Nuceba Hareketi’nin saha komutanlarından Abbas Fadıl Şemsevi, Suriye’nin Halep kentinin kırsalında direnişçilerle yaşanan çatışmalarda öldürüldü.
Ayrıca, Irak Nuceba Hareketi, Suriye’de dün yaşanan çatışmalarda 5 üyesinin daha öldüğünü duyurmuştu.
7 Bin Kişi ile Rejimin Yanında
Irak Nuceba Hareketi, Ekrem el-Kabi komutanlığında yaklaşık 7 bin kişilik bir askerî güç ile Suriye’de Beşşar Esed güçlerine destek oluyor.
Grubun Irak’taki diğer Şii silahlı gruplar gibi mezhepsel söylemlerle ve bağlı oldukları ideolojik temeller için savaştığı biliniyor.
Kaynak: Mepa News
Etiketler : suriye, iran, beşşar esed, ırak nuceba hereketi, abbas fadıl şemsevi
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