Irak Milli Güvenlik Konseyi, IKBY Referandumunu Reddetti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin basın ofisinin açıklamada, Irak Milli Güvenlik Konseyi'nin başkent Bağdat'ta İbadi başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "Konsey, Kürdistan bölgesinin referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti. Bu ayrıca ülkenin milli güvenliği ve sosyal bileşenler yapısına karşı tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

AA