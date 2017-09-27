Irak Kürdistanı’ndaki Referandum Sonuçları Açıklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandumda yaklaşık yüzde 93 evet oyu çıktığı bildirildi.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hındirin Muhammed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında referanduma ilişkin ilk sonuçları açıkladı.

Muhammed, statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti ve diğer bölgeler dahil olmak üzere referandumda yüzde 92,73 evet, yüzde 7,27 hayır oyu kullanıldığını ifade etti.

Komisyon Başkanı Muhammed, referanduma toplam katılımın ise yüzde 72 olduğunu kaydetti.

Referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.