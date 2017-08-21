Irak Kürdistanında Seçime "Hayır" Kampanyası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir grup siyasetçi, gazeteci ve aktivistin başlattığı referandum karşıtı kampanyanın sözcüsü Rabun Maruf, 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirterek, sandıktan büyük farkla "hayır" çıkacağını savundu.

"Referanduma Şimdi Hayır Hareketi" Sözcüsü Maruf, neden böyle bir kampanya başlattıkları ve referandumun ertelenmemesi halinde ne gibi sonuçlarla karşılaşabilecekleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Öncelikle, referanduma "hayır" demelerinin yasal ve siyasi olmak üzere iki nedeni olduğunu belirten Maruf, bunları şöyle açıkladı:

"Bize göre bu referandumun hiçbir yasal dayanağı yok. Referandum kararı bazı siyasi partiler tarafından meclis dışında alındı. Siyasi partilerin referandum kararı alma yetkisi yok. Bu yüzden yasal açıdan bu referanduma hayır diyoruz. Siyasi olarak da, referandum kararı alan partiler yaklaşık 26 yıldır bölgemizi yönetiyorlar ancak büyük bir çöküş içindeler. Amaçları büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan siyasi ömürlerini referandum vesilesiyle 26 yıl daha uzatmak."

Referandum yanlısı partilerin kendilerini düşünerek hareket ettiğini söyleyen Maruf, "Birinci hedefleri kısa vadede, (Mesut Barzani'nin) başkanlık süresi meselesini örtbas etmek. Barzani'nin başkan olarak o koltukta oturmasının herhangi bir yasal dayanağı yok. İkinci hedef ise uzun vadede referandum vesilesiyle bölgedeki hakimiyetlerini koruyup bir süre daha hükümeti elde tutmaktır." diye konuştu.

Maruf, komşu ülkeler Türkiye ve İran başta olmak üzere Kürtlere terörle mücadelede en çok destek veren ABD ve Almanya'nın da referanduma karşı çıktığını hatırlatarak, kimsenin bölgede daha çok istikrarsızlık ve çatışma istemediğini dile getirdi.

Irak'ın yeterince ciddi sorunu olduğunu belirten ve tek taraflı referandum kararıyla bunların daha da artacağı uyarısında bulunan Maruf, şöyle devam etti:

"Evet cephesi, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Bu referandum, tamamen bölgedeki siyasi istikrarsızlığın kaynağıdır. Bu nedenlerle halkımızın hayır demesini istiyoruz. Bu kampanya vesilesiyle de hükümetin referandum kararını lağvetmesini talep ediyoruz."

"ÇOĞUNLUKLA HAYIR ÇIKAR"

IKBY'de hakimiyeti elinde tutan Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı güçlerin hayır kampanyası yürütmelerine büyük engeller çıkarmasına rağmen birçok gencin gönüllü olarak kendilerine destek verdiğini anlatan Maruf, "Baskı ve hile olmazsa sandıktan büyük çoğunlukta hayır çıkar." öngörüsünde bulundu.

Rabun Maruf, Referandum Şimdi Hayır Hareketi'nin ABD'den destek aldığı iddialarına ilişkin ise, "Hiçbir bölgesel veya batılı ülke kampanyamıza destek vermiyor; ama keşke bölgesel veya güçlü devletler bize arka çıksaydı. Destek almamız da çok doğal olacaktır, çünkü kimse kendi yanı başında istikrarsız bir bölge istemez." ifadelerini kullandı.

"HAYIR" KAMPANYASINA ÖZEL TV KANALI

Kürt halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak onları felakete sürükleyecek referanduma karşı bilinçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Maruf, bu çerçevede güçlü bir kampanya yürüttüklerini kaydetti.

Maruf, "Kısa süre içinde 'Şimdi Hayır' adındaki televizyonumuz yayına girecek. Burada halkımıza neden hayır demeleri gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bunun yanında, sosyal medya üzerinden halkımızı uyarmaya ve bilinçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise daha sonra yaptığı açıklamada referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

IKBY'nin Süleymaniye kentinde bir araya gelen siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerden oluşan bir grup, 8 Ağustos'ta "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi"ni oluşturarak bu yönde kampanya çalışmalarına başlamıştı.