Irak Kürdistanı'nda 7,2 Büyüklüğünde Deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak Kürdistanı'nın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Türkiye'de de hissedildi

Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hissedildi.

Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve ilçelerinde sarsıntıyı hisseden halkın evlerinden dışarıya çıktığı görüldü.

Bu arada Cizre Devlet Hastanesi acil servinin kısa süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Süleymaniye'de 6 kişi yaşamını yitirdi

Süleymaniye'nin Derbendihan İlçe Kaymakamı Nasih Mela Hasan, yaptığı açıklamada, depremde Derbedihan'da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kelar İlçesi Sağlık Müdürlüğü ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Süleymaniye İl Sağlık Müdürü Mirhan Muhammed, depremde Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Derbendihan Barajı tehlikede

Depremin ardından Süleymaniye'deki Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid ise barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.