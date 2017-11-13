Irak Kürdistanında 7 Kişi Hayatını Kaybetti, 321 Kişi Yaralandı

Rûdaw’a konuşan Sağlık Bakanı Rekewt Heme Reşid, dün akaşm saat 21.18’de yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde Kürdistan Bölgesi genelinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Bakan Reşid, Süleymaniye’nin Derbendihan ilçesinde 4, Germiyan’da 2, Süleymaniye’de de 1 vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti. Derbendihan’da ölenlerden 2’sinin Arap asıllı olduğu ifade edildi.

120 kişinin korku ve panik nedeniyle hastanelere kaldırıldığını belirten Sağlık Bakanı, çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 201 kişinin büyük bölümümün ise ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Dün akşam yaşanan şiddetli deprem nedeniyle İran Kürdistanında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 328 olarak belirtilirken yaralı sayısı da 2 bin 504 olarak kaydedildi.