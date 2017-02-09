Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
Irak'ta Haşdi Şabi bünyesinde bulunan Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Basim El-Musevi'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.
Irak emniyetinden Binbaşı Cuma El-Hamrani, Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Musevi'nin aracına Basra'da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldığını söyledi.
Musevi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirten Hamrani, beraberindeki kişinin ise ağır yaralandığını aktardı.
Hamrani, saldırganların olayın ardından kaçtığını belirtirken, saldırının sorumluluğunu ise şu ana kadar üstlenen olmadı.
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