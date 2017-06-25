Irak: ABD Referandumu Desteklemiyor

Irak Başbakanı Haydar Abadi'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın İbadi'yi telefonla aradığı belirtildi.

Açıklamada, “Tillerson, Kürdistan Bölgesi’nde yapılması planlanan referandumu desteklemediklerini, kurtarma operasyonları sonrası istikrar ve yeniden imar konusunda merkezi hükümetle ortak çaba ve işbirliğinin gösterilmesi gerektiğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Musul'u operasyonu ve Irak güçlerinin ilerleyişinin ele alındığı, Irak'ın bölge ülkelerine yönelik açılım politikası ile Abadi'nin Suudi Arabistan, İran ve Kuveyt'e gerçekleştirdiği son ziyaretlere de değinildiği aktarıldı.