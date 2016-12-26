İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor

»Ana Sayfa»Ekonomi
26.12.2016 11:28
İptal Edileceği Söylenen TEDES Cep Yakmaya Devam Ediyor
"Sabit radar" olarak bilinen TEDES vatandaşın kabusu olmaya devam ediyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla sürücülere üst üste tebliği edilmeye başlayan cezalar vatandaşı isyan ettirdi.

Bakanlık tarafından iptal edileceği açıklanan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne(TEDES) tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Karadeniz başta olmak üzere bir çok şehirde araç sürücülerini canından bezdiren radar sistemi Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) can yakmaya devam ediyor. Sadece Ordu'da bir yılda yarım milyon araca ceza kesen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne tepkiler çığ gibi artmış, sistemden pay almak isteyen belediyeler adeta sıraya girmişti. Bakanlık tepkileri dikkate alarak uygulamayı durdurduğunu açıklamıştı. Bakanlığın açıklamasına rağmen şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor.

5 DAKİKADA 4 KERE RADARA GİREREK REKOR KIRDI

15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra 22 Temmuz'da Tokat-İstanbul arasında seyahat eden Zahid Aykut, Çankırı/Osmancık mevkinde 5 dakikada 4 kez radara yakalanarak bir rekora imza attı. Her bir cezanın 412 olduğu bilgisini veren Aykut, "5 dakika içinde toplam 1684 TL radar cezası yedim. Buna bir son verilmesi lazım" dedi.

AYNI YOLDA 8 KEZ RADARA GİRDİ

Alaplı'da yaşayan ve inşaatlarda işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Öztürk, Ordu’daki ailesini görmek için 20 Nisanda yola çıktı ve 27 Nisan’da aynı güzergahı kullanarak yaşadığı ilçeye döndü. Öztürk’e Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) Projesi üzerinden 8 kez radar ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 2 bin 118 liralık ceza gönderildi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orduda yaşayan annesi ve babasını görmeye gittiğini ifade ederek, Çorum'un Osmancık ilçesinden geçerken yaklaşık 10 kilometrelik yolda 4, dönüşte de 15 kilometrelik yolda 4 olmak üzere toplam 8 kez hız sınırını aştığının tespit edildiğini aktardı.

"BOYUMDAN UZUN CEZALAR GELDİ"

Bu ihlallere ilişkin radar cezası makbuzlarının adresine gönderildiğini ve 2 bin 118 lira tutarında cezayla karşı karşıya kaldığını dile getiren Öztürk, "Bunların haricinde mayıs ayında ilk ceza geldi ve onu ödemiştim. Ardından 2 ay sonra tekrar ceza makbuzu geldi ve bu devam etti. Hız ihlalinde bulunduğum Osmancık'ta 12 tane radar cihazı olduğunu tespit ettim. Yolda radar cihazı olduğuna dair bir tabela da yok. Asgari ücretle inşaatlarda çalışan biriyim, şaşkınım." dedi.

Orduya giderken cezalardan ilkini saat 21.07’de 97, ikincisini 21.11’de 86, üçüncüsünü 21.13’te 97 ve dördüncüsünü ise 21.14’te 81 kilometrelik hızından dolayı yediğini aktaran Öztürk, Alaplı’ya dönüşte de yine 4er dakika arayla toplam 4 ceza yediğini kaydetti. Öztürk, "Yaklaşık 15 kilometrelik yolda toplam 8 ceza yemiş oldum. Cezaların tümüne itiraz ettim." diye konuştu.

Öztürk, birbirine eklediği makbuzları göstererek, "Boyumdan daha uzun ceza kayıtları geldi. Bu cezaları nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum." ifadesini kullandı.

ORDULU SANATÇIYI DA İSYAN ETTİRDİ

Ordulu Sanatçı Aydın Beyoğlu'da bugün sosyal medya hesabından yayınlandığı ceza tutanaklarıyla uygulamaya isyan etti. Hesabından Çorum ve Amasya arasında yaptığı seyahatlerde 2 adet 412 TL ve 3 adette 199 TL ceza tutanağını paylaşan Beyoğlu, "Daha ne Çorum türküsü okurum ne de oradan geçerim diye isyan etti. Beyoğlu ayrıca düzenli ödemeleri nedeniyle Çorum ve Amasya emniyetinden, düzenli ödemelerimden dolayı teşekkür aldığını da sözlerine ekledi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU CEZALARI İPTAL OLDU

Ordu'da 3 ay önce hizmete giren Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kapsamında, otomobiliyle Karadeniz Sahil Yolu’nda 17 kez hız ihlali yaparak radara giren bir vatandaş, 4680 TL’lik trafik cezasının iptali için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 3 dakika arayla kesilen TEDES radar cezasını hukuka aykırı bularak cezayı iptal ederek sadece 4 cezanın ödenmesine karar vermişti.

13 CEZASINI İPTAL ETTİRDİ

Sürücünün kesintisiz olarak devam eden tek eylemine birden fazla idari para cezası verilmesi hukuka ve TKK’nın ruhuna uygun değildir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanu’nun 15/2 maddesinde ‘Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idari yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır’ hükmü yer almaktadır.

'FİİL TEK SAYILIR' HÜKMÜ VAR

13 cezayı iptal eden mahkeme vatandaşın durumunu, aynı mülki idari sınırlar içerisinde, aynı hız limitinin geçerli olduğu yolda, aynı seyrüsefer sırasında yakın zaman aralığında birden fazla tespit edilen, hız ihlali eyleminin hukuk tekniği açısından ‘kesintisiz olarak devam eden tek eylem’ olarak değerlendirdi.

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