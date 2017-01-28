İntikam Değil, Adâlet İstediğimizi Israrla Haykırmalıyız!

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28.01.2017 12:10
İntikam Değil, Adâlet İstediğimizi Israrla Haykırmalıyız!
15 Temmuz darbe girişimi üzerine yığınla belge ve delilin ortada olduğu bir durumda, aylardır ciddî  hiç bir yargılamanın başlamamış olması şaşırtıcıdır.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Bu satırların sahibi, aylar önce, ‘Şu darbe suçlularıyla ilgili yargılamalar niye böyle yavaş.. Niye, cürm-ü meşhud / suçüstü  muhakeme usûlüne başvurulmuyor?’  diye yazmış ve bazı suçların cezalandırılması için aylarca delil toplamaya gerek olmadığına; tanklarına, uçaklarına binip, helikopterlerine binip, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Meclis’i, Özel Harekât Merkezi’ni bombardıman eden ve Boğaz Köprüsü’ndeki yüzlerce sivil insanı tarayanların derhal cezalandırılması gerekirken, savcılıkların aylardır iddianame hazırlamak ve delil toplamak adı altında toplumu bıktıracak noktaya gelmelerinin yanlışlığına değinmişti.

Bu konuyu  25 Ocak günü, Başbakan Yıldırım da, Adalet Bakanı ve yargı mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, dile getirdi ve her yerde kendisine halkın, ‘Bu yargılamalar niye yapılmıyor?’  diye sorduklarını söyledi.. Umarız, Adalet Bakanı ve yargının önde gelen isimleri bu konuya bir açıklık kazandırırlar ve Başbakan da bu şikayetlerinin kaale alınıp alınmadığını takib eder.

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