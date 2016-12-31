İnternette Adil Kullanım Kotası Kalkıyor
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, internet kullanımında adil kullanım kotasının kaldırılacağını söyledi.
Bakan Arslan katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uzun süredir tartışma konusu olan ve vatandaşları isyan ettiren internet kota uygulaması hakkında açıklama yapan Bakan Arslan, Adil Kullanım Kotası'nın (AKN) 2018'de kaldırılacağını söyledi.
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