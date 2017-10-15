“İnternete Erişim İki Yaşa Kadar Düştü”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık, Kalkınma, Gençlik ve Spor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı gibi kurumlar ve üniversitelerden uzmanların katılımıyla temmuz ayında düzenlenen “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı”nın sonuç raporu yayımlandı.

AA’da yer alan habere göre, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici politikaların tüm yönleriyle ele alındığı çalıştayın raporunda, bu alanda yürütülmesi gereken yeni uygulamalara ilişkin önerilere yer verildi.

İnternette çocukların neler yaptığına ilişkin anne babaların bilinçlendirilmesi gerektiği aktarılan raporda şu tespitler yer aldı:

“İnternete erişim iki yaşına düşmüştür. İnternetle ilgili önleme mekanizmalarının yaygınlaştırılması amacıyla sivil toplum kuruluşlarının proje üreterek Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu’na sunması ve işbirliğinin yaygınlaştırılması önemlidir. Devletin özellikle internette yayılan ihmal, istismar içerikli sosyal medya paylaşımlarında proaktif önlem alması gerekmektedir.”

Raporda, “Teknolojinin çocuk bakıcısı olarak kullanıldığı günümüzde, ebeveynler çocuğun tabletlerde, televizyonlarda, telefonlarda nelerle meşgul olduğunu denetlememektedir. Çocuklara yapılan müdahale programları yetişkin eğitimleri ile koordineli olmalıdır.” ifadelerine yer verildi.