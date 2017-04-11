İnternet Kullanımına Yeni Düzenleme
ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmeliği yeniledi.
FİLTRELEME SİSTEMİ KULLANACAKLAR
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, internet toplu kullanım sağlayıcıları ile ticari amaçlı internet toplu kullanım sağlayıcıları; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemini kullanacaklar. Erişim kayıtlarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydedecekler ve iki yıl süre ile saklayacaklar.
KULLANICIYI SMS’LE TANIYACAKLAR
Kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcılar, kısa mesaj servisi (SMS) ve benzeri yöntemlerle kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kuracaklar.
İNTERNET KAFEYE YAŞ DÜZENLEMESİ
İnternet toplu kullanım işyerlerine 12 yaşından küçükler, ancak yanlarında veli veya vasileriyle girebilecekler, 15 yaşından küçükler ise yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20:00’dan sonra işyerlerine alınmayacaklar. İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamayacak.
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Hollanda’da Referandum İçin Oy Kullanan Türkiyelilere Saldırı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Trafik Sigortasında Tavan Belli Oldu
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Diyarbakır'da Polis Okulunda Patlama
- ABD’ye Göre Esed’e Ait Uçakların Yüzde 20’si Devre Dışı Bırakıldı
- Rusya'nın Esed'in Kimyasal Silah Kullanacağını Bildiği İddia Edildi
- Yurt Dışında Oy Kullanma Oranı Arttı
- BM, Rakka’daki Sivillerin Güvenliğinden Endişeli
- Almanya'da Başörtülü Genç Darp Edildi
- İnternet Kullanımına Yeni Düzenleme
- 'Suriye Rejiminin Hâlen Kimyasal Kapasitesi Var'
- Yolcuyu Darp Edip Zorla Uçaktan İndirdiler!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Darbecilerle Teması Söz Konusu
- Diyarbakır'da Polis Okulunda Patlama
- “Coca Cola’nın Okyanuslara Verdiği Zarar Şok Edici Boyutlarda”
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bundan Sonra Her Türlü Saldırıya Karşılık Vereceklermiş!
- Esed İçin Yolun Sonu mu?
- Suriyelilerin Çadırları Arasında Misyonerlik Çalışmaları
- Kahvehane Basıp Tehdit Savuran Militanlar Gözaltına Alındı
- Suriye’deki Direnişçiler Dera’da ilerliyor
- Âdeta Bir İddianame ve Herkes İçin Adalet
- İsrail'e Roket Saldırısını IŞİD Üstlendi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim