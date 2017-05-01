İnternet Kotasını Aşan GB Başına Ek Ücret Ödeyecek

Veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanan adil kullanım noktasının kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin düzenleme, bugün yani 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak bu yeni düzenlemeyle sınırlar esnetilecek. Ancak kotayı aşanlara artık ek ücret yansıyacak.

Bu yeni paketlere göre yeni abone olacak kullanıcılara, AKN kota seçeneği verilmeyecek. Bunun yerine kotalarını aşmaları durumunda GB başına ücret talep edilecek. Örneğin; 35 GB’lık paket aldınız ve kotayı bitirdiniz. Yeni aboneler, 35 GB’ın üzerine harcadığı her GB için ücret ödeyecek. Yani tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi ücretlendirmeler satın aldığınız paketin üzerine eklenecek.

ESKİ ABONELER AYNI TARİFEYLE DEVAM EDECEK

Eski aboneyseniz AKN kapsamında hızınız düşürülerek, ama aynı paket üzerinden internet bağlantınızı kullanacaksınız.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline gelmesi üzerine adil kullanım noktası (AKN) sonrası veri indirme hızının iyileştirilmesi önem kazandı.

Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs itibarıyla kademeli geçiş yapılacak.

İnternet kullanıcılarının şebekeden yararlanmaları sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanan uygulamada, AKN olan paketlerde 02.00-08.00 saatlerinde internet kullanımları kotaya dahil edilmeyecek.

BTK, paketlerde sunulan kota miktarına ulaşıldığında AKN sonrası hız değerinin ihtiyacı karşılamadığı yönündeki talep ve şikayetleri değerlendirerek, gerek mobil gerekse sabit internette AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirmeye ilişkin de düzenleme yaptı.

AKN UYGULAMASI 2018'DE KALDIRILACAK

Mobil internet hizmetinde, işletmeciler tarafından farklı seviyelerde AKN sonrası hız değerleri uygulanıyor. BTK tarafından alınan kararla AKN sonrası veri indirme hızı mobil internet için asgari 128 Kbit/s olarak belirlendi. Mobildeki bu düzenleme 1 Mart'ta uygulanmaya başlandı. Sabit genişbant internet hizmetinde ise AKN'li tüm paketlerde, indirme hızı tek bir değer olarak 3 Mbit/sn şeklinde uygulanmakta iken, yapılan düzenlemeyle paket hızına göre farklılaşan AKN sonrası indirme hızları belirlendi.

Buna göre, 16 Mbit/s hızında AKN'li paketi bulunan bir abone, AKN veri miktarına ulaştığında indirme hızı asgari 5 Mbit/s olacak ve abone bu hızda fatura dönemi sonuna kadar internet hizmeti alabilecek. AKN uygulaması, 31 Aralık 2018'de tamamen kaldırılacak.

Belirtilen gece saatleri dışında yapılan veri kullanımlarında AKK aşıldığı takdirde, eskiden her tarifede 3 Mbps’a düşen hızlar, artık tarife orantılı düşürülebilecek.