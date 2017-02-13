“İnsanlar İşlerine Dahi Gitmekten Korkuyorlar”

Uluslararası Af Örgütü’nün ABD ofisi tarafından yapılan açıklamada,“Göçmenlere yönelik operasyonlar insan hakları ihlâlleri noktasında çok ciddi kaygılara yol açmaktadır.” ifadesine yer verildi.

ABD’deki insan hakları örgütleri, New York, Los Angeles ve Chicago gibi büyük şehirlerde göçmenlere yönelik baskının ülkede korku ve paniğe yol açtığına dikkat çekiyor.

AA’da yer alan habere göre, Uluslararası Af Örgütü’nün ABD ofisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda insan hakları ihlâlleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Göçmenlere yönelik operasyonlar insan hakları ihlâlleri noktasında çok ciddi kaygılara yol açmaktadır.” ifadesine yer verildi.

ABD’den Gönderilme Korkusu

Los Angeles merkezli insan hakları örgütü, Mülteci Hakları Koalisyonu da yazılı bir açıklama yaparak ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi.

Açıklamada, “Trump, çok basit suçlardan dolayı dahi sabıkası olan insanları ülke dışına yollayabilecek bir mekanizma kurdu.” değerlendirmesinde bulunan Mülteci Hakları Koalisyonu, “İnsanlar işlerine dahi gitmekten korkuyorlar. Çünkü gündelik hayatlarında işleyecekleri en basit bir suç dahi ülke dışına yollanmaları için bir sebep olabilir.” ifadesi kullanıldı.

Ne Olmuştu?

Trump, göreve geldikten kısa süre sonra nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağı getiren bir kararname imzalamıştı.

Buna karşılık ise Washington eyaleti adına Başsavcı Robert Ferguson kararın aleyhine dava açarak, askıya alınmasına sebep olmuştu.

Daha sonra ise Trump, göçmenlere yönelik takibi sıkılaştıracağını belirterek, “daha sert” önlemler alınacağının sinyallerini vermişti.