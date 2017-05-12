M. İkbal Kızılaslan / Haksöz Haber

Uludağ Üniversitesi İnsani Değerler Topluluğu, bahar yarıyılının 3. programını, “İnsani Değerler ve Sorumluluklarımız” konusunu ele alarak Mediko Kırmızı Salon’da Bursa Özgür-Der Başkanı Aziz Avar’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

İnsani değerler ve sorumluluklarımız noktasında fıtrat-vahiy arasındaki bağı anlatarak giriş yapan Avar, fıtratı bozan ve bizi Allah’tan uzaklaştıran unsurlardan bahsederek Müslümanların üzerine düşen sorumluluklara dikkat çekti.

“‘O zaman sen yüzünü bir muvahhid olarak dine çevir, Allah’ın insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata göre hareket et. (Rum, 30)’ Her insan İslam fıtratı üzere doğar lakin vahiy ile fıtratı beslemezse sapmalar kaçınılmaz olur. Bizler Allah’ın emri üzerine fıtrata göre hareket etmeliyiz ve bunun için de vahyi kaynak almalıyız.”

Fıtrata vurgu yapan Avar, fıtratı bozan bazı şeyleri şöyle sıraladı:

1) Benlik ve Bireycilik

Bireyselleşmekten kaçınmamız gerektiğini söyleyen Avar, cemaatleşmenin gerektiğini vurguladı.

2) Bilgisizlik veya Aşırı Bilgi Sonucu Oluşan Kibir

“Fıtrat vahiy ile beslenmelidir, yani insan Kur’an’ı hayatının merkezine koymalı ve okumalıdır.” diyen ve bilgisizliğe de vurgu yapan Avar, ayrıca aşırı bilgi sahibi olup, kibirlenerek kendini herkesten yukarıda görmenin de insanı saptırdığını açıkladı.

3) Asabiye, Kavmiyetçilik, Ulusçuluk ve Milliyetçilik

Şeytanın kendini insandan üstün görerek saptığını belirten Avar, şunları ekledi:

“Bir siyah ve bir beyaz çocuk karşı karşıya geldiğinde birbirlerine kin duymazlar lakin kavmiyetçilik, asabiye, milliyetçilik ve ulusçuluk insanları fıtrattan uzaklaştırır, yani saptırır.”

Fıtratı bozan bazı unsurlara vurgu yapan Avar, Müslümanların üzerine düşen sorumlulukları bilgi, inanç, amel ve eylem başlıkları altında toplayarak açıkladı.

Program daha sonra soru-cevap kısmının ardından sona erdi.