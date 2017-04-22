İnsan Nefsi Kötü müdür?

»Ana Sayfa»Kuran Çalışmaları
22.04.2017 09:33
İnsan Nefsi Kötü müdür?
Abdülhakim Beyazyüz, “nefs” kavramına dair yerleşik algıları muhasebe ettiği yazısında doğru bir anlayışının nasıl olabileceği sorusuna Kur'an ayetleri ışığında cevap aramaya çalışıyor.

Abdülhakim Beyazyüz’ün yazısından bir bölüm:

النفس- En –Nefs, sözlükte; ruh, akıl, insanın şahsı, ceset, kan, azamet, izzet, görüş, kötü göz, bir şeyin cevheri, hamiyet, arzu, murat anlamlarına gelmektedir.

Kur’an’da nefis kelimesinin kendisinden türediği kökün, sadece iki yerde farklı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar;  وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ“Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha (kasem olsun) ki,”(81/18) ayeti ve  ~~83.26~
خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفٖى ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ “Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda misk gibi koku bırakır). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.(83/26)" ayetidir.

Kur’an’da ise nefis kavramı ayetlerin tümünde kişilerin şahsiyetleri/zatları anlamında kullanılmıştır. Bu ayetlerden bazı örnekler verelim: (…)

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