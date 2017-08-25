İnsan Kaçakçıları İşkence Videosu Yayımlayıp Fidye İstiyor!

BBC Türkçe’nin İngiltere merkezli The Times gazetesine dayandırdığı haberine göre, insan kaçakçıları ve köle ticareti yapan çeteler, kaçırdıkları göçmenlere işkence yaptıkları sırada çektikleri videoları Facebook’ta yayımlayarak akrabalarından fidye talep ediyor.

Facebook, bu videoların yayımlanmasına izin verdiği gibi içerikleri aylarca silmeyerek kullanıcılara görünür kılıyor.

Videolardan birinde yere yüzüstü yatırılıp sırtına ağır bir beton koyulan Somalili bir adam, “8 bin dolar istiyorlar. Dişlerimi kırdılar. Elimi kırdılar. 11 aydır buradayım. Üç gündür sırtımdan bu ağırlığı indirmiyorlar. Acı çekiyorum.” derken görülüyor.

Facebook’a Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) daha önce de Facebook’u, Avrupa’ya gitme hayali kuran insanları ağlarına çeken şebekelerin ilanlarının yayımlanmasına izin verdiği için kınamıştı.

The Times’a konuşan Uluslararası Göç Örgütü yöneticileri de Facebook’u aynı gerekçelerle kınadı.

Facebook’ta kolaylıkla bulunabilen Arapça ilanlarda göçmenlerin Avrupa’ya sokulabildiği, Türkiye’ye getirilebildiği, Türkiye’den İtalya’ya gemiyle ulaştırılabildiği yazıyor.

İtalya’da Göçmenlere Mafya Zulmü

The Times gazetesi dünkü sayısında da Akdeniz’i geçmeyi başaran göçmenlerin İtalya’da mafya tarafından kullanıldıklarını, 14 yaşındaki kızların fuhuş yapmaya zorlandığını yazmıştı.

Bugün de İtalya’daki göçmenlerin durumunu işlemeye devam eden gazete, oradaki göçmenlerin günde 14 saat çalışmaya zorlandığını yazdı. Göçmenlere bir günlük çalışmaları karşılığında 20 avro veriliyor.

Gazetede aktarılan yeni bir araştırmaya göre, İtalya’daki 27 ayrı mafya çetesi tarım sektörüne yatırım yapmaya başladı. Çetelerin 80 bin yabancı göçmeni köle gibi çalıştırdığı, bunların 50 bininin Afrikalı olduğu tahmin ediliyor.