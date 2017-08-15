“İnsan Kaçakçıları Geçen Hafta 280 Göçmeni Denize Attı”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, iki gemiden zorla denize atılan 280 kişiden 226’sının kurtarılarak tedavi ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.

AA’da yer akan habere göre, açıklamada, 42 kişinin cesetlerine ulaşıldığı, hâlen kayıp durumdaki 12 kişinin ise öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Denizden kurtarılanların büyük bir kısmının çok güçsüz ve zor durumda olduğu, IOM tarafından destek sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, IOM’un göçmenlere yardım ve kaybolanları aramak için Yemen sahillerinde devriye gezmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Göçmenlerin Somali ve Etiyopya vatandaşı oldukları, kaçakçıların ise gemilerle Somali’ye döndükleri belirtildi.

IOM, bu yıl içinde 55 bin göçmenin Yemen’e ulaşmak için Somali yarımadasından ayrıldığını açıklamıştı.