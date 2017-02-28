“İnsan Haklarını Yok Saymak Salgın Gibi Yayılıyor”

»Ana Sayfa»Dünya
28.02.2017 07:55
“İnsan Haklarını Yok Saymak Salgın Gibi Yayılıyor”
BM Genel Sekreteri Guterres, temel insan haklarını yok saymanın “çarpık popülizm fenomeniyle beraber” bir “hastalık” gibi yayıldığını ve bu durumun hoşgörüsüzlüğü arttırdığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nin, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın temsilcisinin de katıldığı açılış toplantısında konuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Guterres, “İnsan haklarını yok saymak bir hastalık ve yayılan bir hastalık, kuzeye, güneye, doğuya ve batıya. İnsan Hakları Konseyi tedavinin bir parçası olmalı.” dedi.

Trump yönetimi, İnsan Hakları Konseyi’nde an az 2019’a dek bir sandalyeye sahip olacak ve Trump yönetiminin tavrı, Konsey’in geleceğiyle ilgili kaygı duyulmasına yol açtı.

Trump’ın Yükselişi

Konsey’in son dönemdeki “başarılarının” büyük bölümü, sekiz yıllık iktidarının büyük bölümünde Konsey’de bir sandalyeye sahip olan ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın “desteğine” bağlıydı.

Guterres, doğrudan ABD’nin yeni başkanı Trump’tan bahsetmedi, ancak çok sayıda insan hakları savunucusunun Trump’ın yükselişiyle bağlantılandırdığı sorunlara değindi.

Göçmen Hakları “Saldırı Altında”

“Giderek artan oranda çarpık bir popülizm fenomeni ve büyüyen ırkçılık çılgınlığı içinde birbirini besleyen aşırılıkçılık, yabancı düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı görüyoruz.” diyen Guterres, göçmen haklarının da “saldırı altında” olduğunu vurguladı.

ABD’nin yeni başkanı Trump, yayımladığı başkanlık emriyle ülkeye yeni göçmenler alınmasını yasaklamış ve ayrıca nüfusunun büyük çoğunluğuğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı koymuştu. Daha sonra, Trump’ın başkanlık emri mahkemelerce durdurulmuştu.

“Hiçbir Şey Yapmadan Kenarda Durmayacağız”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el-Hüseyin de tek tek ülkelerin, küresel kuruluşu “çok taraflı sistemi tehdit eden veya bazı kısımlarından çekilmek isteyen siyâsî aktörlere karşı koruması gerektiğini” vurguladı.

el-Hüseyin “Hiçbir şey yapmadan kenarda durmayacağız. Ve haklarımız, diğerlerinin hakları, gezegenimizin geleceği, bu pervasız siyâsî fırsatçılar tarafından bir kenara atılmamalı.” dedi.

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