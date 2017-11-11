İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliği Yayımlandı

İnsan hakları ve eşitlik uzman yardımcılığı giriş sınavına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte, bu kadroya atanma ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesinde izlenecek bilgiler ile uzmanlığa geçişteki usuller yer aldı.

Yönetmelikle, uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları da düzenlendi.

Öte yandan, Resmi Gazete'de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunda sözleşmeli personel istihdam edilmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin tebliğ de yayımlandı.