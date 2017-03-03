İnsan Hakları Gruplarından BM'ye Myanmar Çağrısı
İnsan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine Myanmar'ın Arakan eyaletindeki şiddet olaylarına ilişkin soruşturma açması çağrısında bulundu.
Bölgesel ve uluslararası 13 insan hakları örgütü, BM İnsan Hakları Konseyinin üye ve gözlemci ülkelerinin daimi temsilcilerine açık mektup yolladı.
Gruplar, BM İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumda BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin ve BM İnsan Hakları Özel Raportörü Yanghee Lee'nin Arakan eyaletindeki insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız soruşturma açılması için yaptığı çağrıya destek verdi.
Myanmar hükümetinin yürüttüğü soruşturmaların tarafsız bir şekilde yapılmadığına işaret edilen mektupta, söz konusu soruşturmaların durumu yansıtmada yetersiz kaldığına dikkat çekildi.
Bu arada İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktörü Phil Robertson, AA'ya gönderdiği elektronik postada "Artık yeter, şimdi harekete geçme vakti." ifadelerini kullandı.
Robertson, "Myanmar'da güvenlik güçleri Arakanlı Müslümanları şiddete, sistematik ayrımcılığa, devletsizliğe maruz bırakıp, temel ihtiyaçlara erişimlerini engellerken, uluslararası toplum çok uzun süredir seyirci kalıyor." ifadesini kullandı.
Robertson, BM ve üye devletlerin Arakan'daki Müslüman azınlığın kimsesizliğini besleyen sistemlere karşı durması gerektiğini ifade etti.
Arakan'da 9 Ekim'de sınır karakollarına saldırılar düzenlenmiş, 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırılarla ilgili 600 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıların ardından Myanmar ordusu, bölgede güvenlik operasyonları başlatmıştı. Arakanlı Müslümanlar dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana yaklaşık 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü, çok sayıda kadına tecavüz edildiğini ve köylerin yakıldığını belirtmişti. Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Thaung Tun önceki hafta Arakan'da istikrar sağlandığı için operasyonlara son verildiğini açıklamıştı.
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