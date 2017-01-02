İnsan Hakları Cemiyeti Ortaköy’deki Bar Saldırısını Kınadı

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02.01.2017 12:39
İnsan Hakları Cemiyeti Ortaköy’deki Bar Saldırısını Kınadı
İnsan Hakları Cemiyeti, Ortaköy’de bir eğlence merkezine yapılan saldırıyı kınayıcı basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

FARKLILIKLARIMIZ İSTİSMAR EDİLEREK KAOS ZEMİNİ OLUŞTURULMAK İSTENMEKTEDİR!

                                                      02 Ocak 2017, Diyarbakır

İstanbul'da bir eğlence yerinde 2017 yılının ilk saatlerinde yapılan silahlı saldırıda onlarca kişi hayatını  kaybetmiş, onlarcası  da yaralanmıştır. 

Toplu yaşam alanlarında katliamı hedefleyen terör saldırılarına bir yenisi daha eklenmiştir. Hiçbir değer ve sınır tanımayan terör saldırılarında amaç, kaos ve korku ortamı oluşturmaktır. Son süreçteki bu ve buna benzer saldırılar dizisinde ise çok daha vahim hesap ve planların varlığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Yapılan saldırı ile kargaşa ve çatışma zemini oluşturulmak istenmektedir. Farklılıklarımız istismar edilerek toplumsal kesimler arasında düşmanlık ve fitne amaçlanmaktadır. 

Tüm toplumsal kesimlerin ve fertlerin sağduyu ve dayanışma içerisinde hareket etmesiyle bu habis emeller akamete uğrayacaktır.

Ayrıştırıcı, provokatif, hedef saptırıcı  söylem ve eylemlerin de en az bu saldırı kadar tehlike arz ettiği bilinciyle bu tarz davranışlara prim verilmemelidir.

Ne sebeple yapılmış olursa olsun bu terör  saldırısını ve   saldırıyı tertipleyenleri şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da âcil şifalar diliyoruz.

İNSAN HAKLARI CEMİYETİ GENEL MERKEZİ

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