“İnsan Eliyle Yapılmış En Büyük Felaket”

Myanmar ordusu ve Budist çetelerce Arakan’da sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılardan kaçan yüz binlerce Müslüman Bangladeş sınırında yaşam mücadelesi veriyor.

Arakanlı Müslümanların uzun yıllardır maruz kaldığı zulüm ve bölge halkına yapılan insani yardımlara ilişkin Bangladeş Milletvekili ve Bangladeş Kızılayı Başkanı Habibe Milat ile Yeni Şafak tarafından yapılan röportajı ilgilerinize sunuyoruz:

Arakan’da resmi sayılara göre 600 bin, gerçek sayılara göre ise bundan çok daha fazla sayıda Müslümanın büyük bir felaketle boğuştuğunu söyleyen Milat, “80 binden fazla Arakanlı sınırda geçici barınma olanaklarıyla ve kötü koşullarla mücadele ediyor. Bunların çoğu kadın ve çocuklar. Bu felaket insanlığın bu zamana kadar karşılaştığı insan eliyle yapılmış en büyük felaket.” dedi.

“Yardım Gelmezse Müslümanlar Ölecek”

Ordu ve çetelerin katliamlarından kaçarak Bangladeş sınırına geçen Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplara her zaman gittiğini söyleyen Milat, “Bildiğiniz gibi kış kapıda ve yardımların aciliyeti de gittikçe artıyor. Şu anda ben bu insanların yaklaşan ağır mevsim koşullarıyla nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorum. Müslüman ülkelerin bir an önce Arakanlı kardeşlerine sahip çıkması gerekiyor. Yoksa oradaki tüm Müslümanlar ölüme terk edilmiş olacak.” diye konuştu.

Türk Kızılayı’nın Arakanlı Müslümanların dramının başladığı ilk günden bu yana yardımlarını sürdürdüğünü belirten Milat, “Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkelerin bu sorun için çalıştıklarını biliyoruz. Bu çabalar bizim bölgedeki yardım faaliyetlerimizi daha da kolay hale getiriyor.” dedi.