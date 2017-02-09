“İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”

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09.02.2017 13:48
“İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
Karaman’da yaşayan ve sigara içtiği için iki bacağı da kesilen 55 yaşındaki Kılıçoğlu, “Oğlumun sigara içtiğini öğrendiğimde dünyam yıkıldı. Bırakması için çok uğraştım. Önünde böyle bir örnek varken hâlâ sigara içiyor olması beni çok üzüyor.” dedi.

Karaman’da, çocukluğunda başladığı sigara yüzünden iki bacağı da kesilen 55 yaşındaki Ahmet Kılıçoğlu, bu durumda olmasına rağmen oğlunun sigara içmeye devam etmesine üzülüyor.

Ahmet Kılıçoğlu’na, bacakları ağrıdığı için gittiği hastanede “buerger” teşhisi kondu. Doktorlar, bu hastalığa sigara bağımlılarının yakalandığını, hastalığın çoğunlukla bacaklardaki, bazen de koldaki atardamarlarda tıkanmalara sebep olabildiğini ve bacaklarının kesilmesi gerektiğini söyledi.

Henüz ilkokul öğrencisi iken başladığı sigara nedeniyle iki bacağı da kesilen ve hayatını protez bacaklarla sürdüren Kılıçoğlu, bugünlerde çevresindekilere sigaranın zararlarını anlatmaya çalışıyor.

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“Her Yerde Sigara İçiliyordu”

Kılıçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaraya başladığında henüz ilkokul öğrencisi olduğunu ifade etti.

O dönemde çevresinde çok fazla kişinin sigara içtiğini anlatan Kılıçoğlu, “Sigara ucuzdu, çok fazla reklamı vardı. Her yerde sigara içiliyordu. Evlerde misafire ikram etmek için bile sigara bulunduruluyordu. Babam ve ağabeyim başta olmak üzere çevremdeki herkes sigara içiyordu. Babam bize kızardı, içmeyin diye. Biz de saklardık. Daha sonra bir baktık bağımlı olmuşuz.” diye konuştu.

“Sigara İçerek Kendime Zarar Verdim”

Parası olmadığı zamanlar bakkala yalvarıp sigara aldığını belirten Kılıçoğlu, şöyle devam etti:

“Az veya çok içiyorum diye bir şey yok. Bir tane bile içsen zararlı. Zararlı olduğunu bacaklarımı kaybederek öğrendim. Sigara içerek kendime zarar verdim. Şimdi sigara düşmanıyım. Sigara ile ilgili her türlü etkinliğe katılmaya çalışıyorum. Kendimi örnek gösteriyorum. Oğlumun da liseye giderken sigara içtiğini öğrendiğimde dünyam yıkıldı. Bırakması için çok uğraştım. Şimdi askerde. Babası iki ayağını kaybetmiş sigaradan. Önünde böyle bir örnek varken hâlâ sigara içiyor olması beni çok üzüyor.”

“Gençler Kendini Ateşe Atmasın”

Kılıçoğlu, sigarayla mücadelenin eğitim ve bilinçli bir toplumla mümkün olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sigaranın zararlı olduğunu herkes biliyor ama yine de içiliyor. İnsanlar birbirine ikram ediyor. İnsan dostuna sigara ikram eder mi? Gençlere tavsiyem, kendilerini ateşe atmasınlar. Benim gibi çevrenizde yüzlerce örnek var. Bunlardan ders çıkarsınlar. Her şey bir sigarayla başlar. Kesinlikle o ilk sigarayı yakmasınlar. Hem sağlıklarına hem de keselerine zarar. Şimdi sigara ile ciddi şekilde mücadele ediliyor. Önemli adımlar atıldı. Başarılı da olunuyor. Fakat toplum olarak hep birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz.”

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