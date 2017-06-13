İnşaat İşçilerinin İftara Kadar Süren Sıcakla İmtihanı

Ramazan’da sıcak havaya rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için tuğla taşıyan, sıva yapan, beton döken, demir bağlayan ve tesisat döşeyen inşaat işçileri, yüksek hava sıcaklıklarında kimi zaman iftara kadar çalışıyor.

Yorulduklarında gölgede kısa süre verilen molaların ardından işçiler daha sonra çalışmaya devam ediyor.

“Haftanın 7 Günü 10 Saat Çalışıyoruz”

Diyarbakır’daki işçilerden 2 çocuk babası Mehmet Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır inşaatlarda çalıştığını belirtti.

Saat 08.30’da işbaşı yaptığını ifade eden Vural, “35-40 dereceye varan sıcaklıklarda çalışmak mecburiyetindeyiz. Haftanın 7 günü 10 saat çalışıyoruz. Allah’ın verdiği güç olmasa çalışamayız. Çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için çalışıyoruz.” dedi.

“Herkes Kendi Ekmeğini Kazanma Peşinde”

Ferhat Akman ise sabah erkenden işbaşı yaptıklarını belirterek, “Sıcak da olsa herkes kendi ekmeğini kazanma peşinde. Allah yardımcı oluyor.” diye konuştu.

Sıva ustası Mesut Esen, güneşin altında sıva yaparken zorlandığını ancak sabırla çalışmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

“Sıkıntısız Hiçbir Şey Olmuyor”

Tesisat ustası Abdulkadir Admış da ekmek parası için çalıştıklarını belirtti.

“Sabah saat 08.00’de gelip çalışıyorum. Yorulduğumuzda ara veriyor, dinlendikten sonra çalışmaya devam ediyoruz. Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayım.” ifadelerini kullanan Admış, iftardan sonra istirahat ettiğini söyledi.

Sıva ustası İhsan Ertem de Ramazanda çalışırken zorlandığını anlatarak, “Allah yardım ediyor. İnsanlar azimle zorlukların üstesinden gelebilir. Sıkıntısız hiçbir şey olmuyor.” şeklinde konuştu.