İddiaların aksine ne Mustafa Kemal’in kurtarıcı Mesih ve ne de İnönü’nün onun mesajını çarpıtan Pavlus olmadığını belirten Kenan Alpay, “İnönü Kemalizmi saptırmadı, sağlamlaştırdı” diyor.

Kenan Alpay’ın “Mesih Atatürk’ü Pavlus İnönü’den Kurtarma Planı” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

“Atatürk’ü Türkiye için, Cumhuriyet için, bağımsızlık ve hatta Müslüman bir toplum olarak kalabilmemiz için adeta İsa Mesih mesabesinde dokunulamaz bir mucize olarak yansıtan sapkın ve barbarca söylemlerin paydaşı olmak kökten sorunlu bir perspektiftir. Çünkü ona yerli ve milli İsa Mesih muamelesi yapmak için İnönü’yü Atatürkçülüğü tahrif eden Pavlus olarak öncelikli düşman şeklinde damgalayıp toplumun bütün hırsını ondan çıkarması gerekecek.

İnönü ve CHP’nin elinden kurtarılacak Atatürk’le Türkiye’ye ne büyük çağlar atlatılır, refah seviyesi nasıl zirvelere çıkarılır hayal etmesi bile kolay olmaz tabii.”

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