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İngiltere'ye Uçuşlarda Laptop Yasağı Kalktı

İngiltere'ye Uçuşlarda Laptop Yasağı Kalktı

Türkiye'den İngiltere'ye uçuşlarda elektronik cihaz yasağı kalktı.

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THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye yapılan seferlerde uygulanan "laptop yasağı"nın kaldırıldığı bildirildi.

İngiltere, Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

 

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