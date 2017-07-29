İngiltere'ye Uçuşlarda Laptop Yasağı Kalktı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye yapılan seferlerde uygulanan "laptop yasağı"nın kaldırıldığı bildirildi.

İngiltere, Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının uçağa alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.