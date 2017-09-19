İngiltere'nin 'Esed'i Kurtarma Planı' İfşa Oldu

İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, İngiliz diplomatların Esed’e yöneltilen savaş suçu işlediği yönündeki iddiaların uluslararası mahkemeye taşınmaması için yoğun çaba sarfettiği bildirildi.

Şaşırtıcı girişim, Esed rejiminin en son gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısının üzerinden yalnızca birkaç ay geçtikten sonra geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, kimyasal saldırının ardından “Esed, bir baş teröristtir ve yarım milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu savaştaki rolü sebebiyle soruşturmaya tabi tutulmalıdır” açıklamasında bulunmuştu.

Beşar Esed'in yakın gelecekte iktidarda kalmasının garanti altına alınması ve uluslararası mahkemeye hesap vermemesini içeren gizli İngiliz planı, Dışişleri Bakanı tarafından yazılan bir mektupta ifşa oldu.

Bu yılın başında Başbakan Theresa May, Esed’in Suriye’de “bir geleceğinin” olmadığını ve koltuğundan kaldırılması gerektiği açıklamalarını yapmıştı.

Basına sızan dökümanda, Bakan İngiltere’nin Esed’in koltuğunda oturmasına razı olacağına ancak kendisinin Suriye’yi sonsuza kadar yönetmesine karşı olduklarını söylüyor. Konuya ilişkin olarak “Bir değişiklik yakın ancak Esed’in emekli edilmesi planının açık bir şekilde üzerinde anlaşılması gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

"Esed savaş suçlusu ama..."

Konu hakkında yorumda bulunan güvenlik uzmanları İngiltere’nin Esed’in geleceği konusundaki politika değişiklinin 'utanç verici' olduğunu ancak Suriye’deki siyasi tıkanıklık göz önüne alındığında 'kaçınılmaz' olduğunu savundular.

Suriyeli diktatörün yasaklı kimyasal silahlar kullandığını ifşa eden ekipte bulunan emekli İngiliz Ordusu subayı Hamish de Bretton-Gordon, “Hiç şüphesiz Esed, adalet karşısına çıkması gereken bir savaş suçlusu ancak gerçek şu ki ne Başkan Esed’e ne de onun müttefiği Başkan Putin’e isteklerimizi dikte edebilecek pozisyonda değiliz” dedi.

Bu son politika değişikliği ile birlikte İngiltere daha önceden Esed’in koltuğunda kalmasına rıza gösteren ABD ve Fransa ile aynı safa geçmiş oldu.

Dışişleri Bakanlığı yorum yapmadı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Bakan’ın ortaya çıkan mektubu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Sözcü, Bakanlığın Esed hakkındaki resmi görüşünü tekrarlayarak “Biz, Esed’in koltuğundan ayrılarak yerini bütün Suriyelilerin haklarını koruyabilecek, ülkeyi birleştirecek ve savaşı sona erdirecek bir hükümete bırakması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kaynak: Mepa News