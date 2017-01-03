İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Rogers İstifa Etti

»Ana Sayfa»Dünya
03.01.2017 17:19
İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Rogers İstifa Etti
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) ilgili müzakerelerde önemli rol oynaması beklenen AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers’ın istifa ettiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers istifa etti.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla (Brexit) ilgili müzakerelerde önemli bir rol oynaması beklenen Büyükelçi Rogers’ın istifası Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Haziran ayında yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılık müzakerelerini mart ayı sonunda başlatması bekleniyordu.

Müzakerelerin 10 Yıl Kadar Sürebileceğini İddia Etmişti

Rogers’ın aralık ayında bir toplantı sırasında Brexit müzakerelerinin 10 yıla kadar sürebileceğini söylediği iddia edilmişti. Rogers’ın sözleri, İngiltere’nin AB’den bir an önce ayrılmasını isteyen Brexit yanlılarının tepkisine yol açmıştı.

Rogers, İngiltere’nin AB Daimi Temsilciliği’ne 2013 yılında dönemin başbakanı David Cameron tarafından atanmıştı. Rogers’ın görev süresi kasım ayında dolacaktı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • BM Güvenlik Konseyi Suriye'de Ateşkes Kararını Kabul Etti01 Ocak 2017 Pazar 00:04
  • Stoltenberg: 'NATO Dünya Polisi Değil...'31 Aralık 2016 Cumartesi 20:10
  • Trump'tan Putin'e Övgü31 Aralık 2016 Cumartesi 10:30
  • Rusya, ABD'li Diplomatları Sınırdışı Etmeyecek30 Aralık 2016 Cuma 17:09
  • Almanya'da Gözaltındaki Sığınmacıya Dayak30 Aralık 2016 Cuma 11:25
  • İsrail’e Doğru Yahudi Göçü Geçen Seneye Oranla Düştü30 Aralık 2016 Cuma 08:49
  • ABD'den Ateşkes İçin İlk Açıklama30 Aralık 2016 Cuma 08:41
  • Rusya: Obama İdaresi Can Çekişiyor30 Aralık 2016 Cuma 06:05
  • ABD, 35 Rus Diplomatın Ülkeyi Terk Etmesini İstedi30 Aralık 2016 Cuma 03:52
  • PKK Kamplarından Kaçan 6 Kişi Silopi’de Teslim Oldu29 Aralık 2016 Perşembe 18:26
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim