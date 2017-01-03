İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Rogers İstifa Etti

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) ilgili müzakerelerde önemli rol oynaması beklenen AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers’ın istifa ettiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sir Ivan Rogers istifa etti.

İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla (Brexit) ilgili müzakerelerde önemli bir rol oynaması beklenen Büyükelçi Rogers’ın istifası Dışişleri Bakanlığı tarafından da doğrulandı.

Haziran ayında yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’nin ayrılık müzakerelerini mart ayı sonunda başlatması bekleniyordu.

Müzakerelerin 10 Yıl Kadar Sürebileceğini İddia Etmişti

Rogers’ın aralık ayında bir toplantı sırasında Brexit müzakerelerinin 10 yıla kadar sürebileceğini söylediği iddia edilmişti. Rogers’ın sözleri, İngiltere’nin AB’den bir an önce ayrılmasını isteyen Brexit yanlılarının tepkisine yol açmıştı.

Rogers, İngiltere’nin AB Daimi Temsilciliği’ne 2013 yılında dönemin başbakanı David Cameron tarafından atanmıştı. Rogers’ın görev süresi kasım ayında dolacaktı.