İngiltereliler Fransa Vatandaşı Olmak İstiyor
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin referandum ile AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’den Fransa vatandaşlığı için başvuranların sayısında yüzde 250’den fazla artış olduğu bildirildi.
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Fransa vatandaşlığı için 2015 yılında başvuran İngilterelilerin sayısı 385 iken bu sayı geçen yıl bin 363 oldu.
Son iki yıl arasındaki artış yüzde 254 olurken, yıl başından itibaren Fransa vatandaşlığı için başvuran İngilterelilerin sayısında artışın devam ettiği bildirildi.
Fransa’da, net rakam bilinmezken 150 ile 400 bin arası İngiltere vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.
İngiltere, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) kararı almıştı.
Kaynak: Le Monde, AA
Etiketler : ingiltere, fransa, avrupa birliği, brexit
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