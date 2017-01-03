İngiltereli Militan PYD Saflarında Savaşırken Öldü!

»Ana Sayfa»Suriye
03.01.2017 15:01
İngiltereli Militan PYD Saflarında Savaşırken Öldü!
İngiltere vatandaşı Ryan Lock’un PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin saflarında savaşırken 21 Aralık 2016’da öldüğü bildirildi.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, ailesine “Türkiye’ye tatile gidiyorum.” diye yalan söyleyerek İngiltere’den ayrılıp Suriye’ye giden 20 yaşındaki İngiltere vatandaşı Ryan Lock, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin saflarında savaşırken öldü.

2004’ten beri IŞİD’in elinde olan ve örgütün “fiilî başkenti” olarak bilinen Rakka’nın kuşatılması için başlatılan operasyon kapsamında Caber köyünün yakınlarında bir çatışmaya giren Lock’un, bugüne dek hiç askerî eğitim almadığı ve İngiltere’de aşçılık yaptığı da belirtildi.

PYD/YPG’den Lock’un ailesine gönderilen mektupta ise 21 Aralık 2016’ta İngiltereli militan Lock’la birlikte dört diğer militanın da Caber köyünde öldüğü ifade edildi.

“Altı Ay İçinde Döneceğim” Demişti

İngiltere’den ayrılırken ailesine yalan söyleyen Lock, 31 Ağustos’ta Facebook hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

“Rojava’ya gidiyorum. Türkiye’ye gitme konusunda yalan söyledim. Kusura bakmayın, herkesten gizledim. Hepinizi seviyorum. Altı ay içinde döneceğim.”

Bu arada Lock, 24 Kasım’da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise Suriye’ye hava operasyonları düzenlediği için Türkiye ve Türkiyeli siyâsetçilere yönelik ağır ifadeler kullanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bana’dan Halep’e Veda Etmeden Önce Son Bir Şarkı02 Ocak 2017 Pazartesi 19:36
  • ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!02 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
  • Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor02 Ocak 2017 Pazartesi 13:26
  • Beşşar Esed’in Tapu Oyunu!02 Ocak 2017 Pazartesi 12:43
  • ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:41
  • Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı Artıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 04:57
  • Ateşkesi İhlal Eden Esed Güçleri Halep'te Çocukları Vurdu01 Ocak 2017 Pazar 21:05
  • “Hayatta Olduğumuz İçin Şükrediyoruz”01 Ocak 2017 Pazar 15:13
  • Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması01 Ocak 2017 Pazar 12:33
  • Suriyeli Alimlerden “Birleşme Vaciptir” Bildirisi01 Ocak 2017 Pazar 12:23
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim