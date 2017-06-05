İngiltereli Gazeteci Faturayı Camilere Kesti!

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşanan saldırıdan sonra bir yazı kaleme alan Dail Mail gazetesinin köşe yazarı Katie Hopkins, İngiltere’de “teröre karşı” radikal önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Euro News’ta yer alan habere göre, mevcut şekilde devam etmenin ülkeyi “teröre karşı” güvenli kılmayacağını savunan gazeteci, saldırının her zaman olduğu gibi ölenlerin anısına konser, anma etkinlikleri gibi sembolik olaylarla geçiştirilmemesi gerektiğini yazdı.

Tüm Birleşik Krallık halkını birlik olmaya da çağıran Hopkins, alınması gerektiğini ileri sürdüğü önlemleri şöyle sıraladı:

“Terör listesinde bulunan 3 bin kişinin gözaltına alınması.

Suudi Arabistan ya da Suriye’den İngiltere’ye dönen 650 cihatçının yakalanıp bu ülkelere geri gönderilmesi. Bu kişilerin İngiltere vatandaşlığından çıkarılması.

Müslüman gruplar arasında Batı değerlerine karşı nefret besleyen kişilere sıfır tolerans tanınması. Aşırı dindar imamların sınır dışı edilmesi. Cihatçıları cesaretlendiren camilere karşı önlem alınması. Suudi Arabistanlılar tarafından kurulan camilerin kapatılması.”

Hopkins, yazısında İngiltere’nin saldırı altında olduğunu belirterek bu tehdide karşı ülkenin birlik olup toplu bir mücadele verilmesi çağrısında bulundu.