İngiltere’de Trump’a Karşı 1 Milyon İmza

»Ana Sayfa»Dünya
30.01.2017 14:01
İngiltere’de Trump’a Karşı 1 Milyon İmza
ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye resmi ziyaretinin engellenmesi için İngiliz parlamentosunun internet sitesinde açılan kampanyada, 1 milyonu aşkın imza toplandı.

Büyük Britanya hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump’a yaptığı resmi ziyaret daveti, İngiliz parlamentosunun internet sitesinde kampanya açılmasına neden oldu. İngiltere’nin davetini geri çekmesini talep eden imza kampanyasına katılan 1 milyonu aşkın insan, “Kanıtlara dayanan kadın düşmanlığı ve bayağılığı, Majesteleri Kraliçe’yi ya da Galler Prensi’nin kabulü için Donald Trump’ı yetersiz kılıyor. Bu sebepten dolayı, Donald Trump başkanlığı boyunca Büyük Krallık’a resmi ziyaret için davet edilmemeli” ifadesine katıldığını beyan etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmişti. Trump’ın da daveti kabul ettiği ve bu yıl içinde İngiltere’ye bir devlet ziyaretinde bulunacağı açıklanmıştı.

Trump’ın adaylık sürecinde de 500 binden fazla kişinin imza attığı bir dilekçeyle İngiltere’ye girişinin yasaklanması talep edilmişti. Dilekçe İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılmış ancak daha sonra yasaklama konusunda herhangi bir adım atılmamıştı.

 

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