İngiltere’de Müslümanların Başarılı Olmaları Engelleniyor

İngiliz hükümetine tavsiyede bulunan bağımsız Sosyal Hareketlilik Komisyonu(SMC) tarafından hazırlanan raporda, İngiltere’de yaşayan genç Müslümanların önlerine konulan engeller nedeniyle istihdam piyasasında başarı olasılığının diğer inanç gruplarına kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Raporda, İngiltere’de yaşayan genç Müslümanların çok büyük sosyal hareketlilik zorluklarıyla karşı karşıya kaldıkları, hayatlarının hemen her aşamasında potansiyellerine ulaşmalarının engellendiği vurgulandı.

İngiltere’de yaşayan genç Müslümanların üniversite dahil olmak üzere eğitim hayatları ve iş yaşantıları sırasında son derece büyük engellerle karşılaştıkları belirtilen raporda, birçok kişinin İslamofobi, ayrımcılık ve ırkçılığa maruz kaldığı kaydedildi.

Raporda, Pakistan ve Bangladeşli genç Müslümanların ve özellikle kız öğrencilerin eğitimlerinde başarılı olma ve üniversiteye devam etme olasılıklarının diğer inanç gruplarına kıyasla çok daha yüksek olduğu belirtilirken, bu başarılarının istihdam piyasasına aynı oranda yansımadığı vurgulandı.

İngiltere’de yaşayan Müslümanların diğer inanç gruplarına kıyasla ekonomik olarak en dezavantajlı kesimi oluşturduğu, bunun da genç Müslümanların istihdam piyasasında başarılı olmasını engellediği kaydedildi.

"Britanya’da yaşayan genç Müslüman için bu söz yerine getirilmiş değil"

Raporda İngiltere’de ekonomik olarak aktif 16-74 yaş aralığındaki Müslümanların sadece beşte birinin tam zamanlı bir işe sahip olduğu ifade edildi.

İngiltere’de yaşayan Müslüman nüfusun sadece yüzde 6’sının iş yaşantılarında yüksek pozisyonlarda, yönetici mevkisinde bulunduğu, bu oranın İngiltere’nin toplam çalışan nüfusunda yüzde 10 seviyesinde olduğu belirtildi.

Raporda ayrıca İngiltere’de yaşayan Müslüman nüfusun yüzde 46’sının hizmetlerden en mahrum kalmış bölgelerde ikamet ettiği, bunun da Müslüman nüfusun eğitim, öğretim imkanlarına erişimi açısında engel oluşturduğu vurgulandı.

Sosyal Hareketlilik Komisyonu Başkanı Alan Milburn, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Britanya’da sosyal mobilite, çok çalışanın ödüllendirileceği sözüne dayanır. Fakat Britanya’da yaşayan çok sayıda genç Müslüman için bu söz yerine getirilmiş değil.” ifadesini kullandı.

Raporda genç Müslümanların sosyal ilerlemesine ilişkin rahatsız edici zorlukların görüldüğünü belirten Milburn, “Genç Müslümanlar kendilerine karşı kültürel engellerin olduğunu, eğitim hayatlarında, istihdam piyasasında ayrımcılığa maruz kaldıklarını düşünüyor. Genç Müslüman kadınlar ise modern Britanya’da başarılı olmaya çalışırken kendi kimliklerini koruyabilmek için ayrı bir zorlukla karşı karşıya kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu

"Müslümanlar dışlanıyor"

Akademik araştırma grubunun liderliğini yürüten Sheffield Hallam Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Jacqueline Stevenson, “Müslümanlar dışlanıyor, ayrımcılığa maruz kalıyor, eğitimden istihdama geçişin her safhasında başarısız bırakılıyor. Tüm unsurlar dikkate alındığında, bu durumun sosyal hareketlilik üzerinde önemli sonuçları oluyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Hareketlilik Komisyonu, İngiliz hükümetine ve çeşitli bakanlıklara tavsiyede bulunan, araştırmalar yürüten bağımısız bir kamu komisyonu olarak hizmet veriyor.

1992-2010 yılları arasında milletvekilliği yapmış Alan Milburn’un başkanlığındaki komisyonda, Muhafazakar Partili siyasetçi Gillian Shephard, Bath Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Politika Profesörü Paul Gregg ve Sosyal Mobilite Kuruluşu Üst Yöneticisi David Johnston yer alıyor.

AA