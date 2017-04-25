İngiltere'de Katil Esed'in Eşininin Vatandaşlıktan Çıkarılması Teklifi

İngiltere'de milletvekilleri Esed'in ülkede sürdürmekte olduğu savaşı desteklediği için eşi Esma Esed'in İngiliz vatandaşlığından çıkarılmasını istedi.

Bazı İngiliz milletvekilleri, İçişleri Bakanı Amber Rudd'a bir mektup göndererek Esma Esed'in, Suriye rejiminin barbarca ve kanlı eylemlerini savunmayı sürdürmesi halinde İngiliz vatandaşlığından çıkarılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Tekil vatandaşlık dosyalarını görüşmüyoruz ancak milletvekili arkadaşımın kaygılarını anlıyorum. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Esma Esed de tıpkı kocası gibi İngiltere’nin yaptırım listesinde yer alıyor” dedi.

Liberal Demokratların dışişleri sözcüsü olan milletvekili Tom Brake, geçen hafta Esed'i "barbarca bir rejimi" savunmak için uluslararası profilini kullanmakla suçlamıştı.

Esma Esed, İngiltere’nin yaptırım listesinde Suriye bölümünde yer alan 238 isim arasında 39. sırada bulunuyor. Esma Esed listeye 26 Mart 2016’da alınmıştı.

İngiliz The Guardian Gazetesinin haberine göre, Konservatif Parti Milletvekili Nadhim Zahawi İçişleri Bakanlığına bir çağrıda bulunarak, Esma Esed’in eşi Beşar Esed’in propaganda makinesinin bir parçası olarak niteledi dolayısı ile Suriye hükümetinin insanlık suçlarına ortak olduğunu belirtti.

Bir benzer talep de Westminister’daki Liberal Demokratlardan geldi. Liberaller, İngiliz İçişleri Bakanı Amber Rudd’a yazdıkları mektupta, sosyal medyada yazdıklarından sonra Esma Esed’in vatandaşlığının iptal edilmesinin tartışmaya açılması gerektiğini belirtti.

Liberaller mektupta, Esma Esed’in bir İngiliz vatandaşı gibi davranmadığını, neredeyse eşi Beşar Esed'in sözcülüğünü yaptığını ifade etti. Suriyeli bir aileden gelen 41 yaşındaki Esma Esed, İngiltere’de doğdu. 2000 yılında Beşar Esed ile evlenmeden evvel yatırım bankacısı olarak çalışıyordu.

Londra'da doğup büyüyen Esma Esed'in hem İngiltere hem de Suriye vatandaşlığı bulunuyor.